Sorpresi a spogliare un ex centro commerciale da cavi e tubi di rame: denunciati

Tentato furto in concorso e porto di oggetti atti ad offendere: denunciati due uomini "pizzicati" in una struttura abbandonata a saccheggiare materiale di rame.

A individuarli sono stati i carabinieri della stazione di Cammarata durante delle attività di controllo. I due erano all'interno dei locali dell'ex centro commerciale "Edera", in via Sant'isidoro, mentre stavano raccogliendo un'ingente quantità di cavi e tubature in rame probabilmente da destinare proprio alla vendita.