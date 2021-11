"Nascondevano in casa trenta piante di marijuana": arrestata coppia favarese

Nascondevano una piccola serra per la coltivazione della canapa in giardino. Una coppia è stata adesso arrestata dai carabinieri della Tenenza di Favara in seguito ad un'attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Ai due, 46 anni lui, 36 lei, è contestato di possesso di 30 piante di marijuana di un'altezza compresa tra il metro e i 2 metri e mezzo. Mentre alcune erano ancora in piena terra, nascoste dietro un telo frangivento, altre erano appese ad essiccare dentro un magazzino. A casa della coppia sono stati trovati anche 5 grammi di marijuana già essicati.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto operato per le ipotesi di reato di produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo era già sottoposto all'affidamento ai servizi sociali per fatti analoghi.