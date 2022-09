Sempre più under 30 fanno abuso di alcolici prima di guidare, i numeri di "Estate Sicura"

Durante i mesi estivi i carabinieri si sono concentrati in particolare sull'abuso di alcolici e sull'uso di caschi non omologati da parte dei giovanissimi

“Più di diecimila persone controllate, numerose sanzioni per violazioni al Codice della strada fra le quali, quaranta per guida in stato di ebbrezza” così il maggiore Marco La Rovere, comandante della compagnia carabinieri di Agrigento, dai microfoni di AgrigentoNotizie fornisce alcuni dati relativi ai controlli effettuati dai militari durante l'estate scorsa.

“Ci siamo particolarmente concentrati nel quartiere di San Leone che è la zona della movida, soffermandoci soprattutto sul triste fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica che è abbastanza frequente – ha aggiunto l'ufficiale dell'Arma - soprattutto fra i conducenti under trenta di entrambi i sessi”.

Dalla sala stampa della caserma Biagio Pistone si è parlato anche di sicurezza a bordo dei ciclomotori e nello specifico dell'uso di caschi di protezione omologati. Sul tavolo, il maresciallo Luciano Mazzariello del nucleo radio mobile ha mostrato alcuni dei sessanta caschi non a norma che sono stati sequestrati perchè non conformi. Tra i caschi ritirati dai militari, oltre alle classiche scodelle ci sono stati anche due casi particolari con motociclisti fermati perchè indossavano rispettivamente un casco da fantino e uno da snowboard.

“Sequestrare i caschi – ha aggiunto il comandante della compagnia carabinieri di Agrigento La Rovere – non è un nostro capriccio, cerchiamo di far capire che ci sono modelli che non essendo omologati non servono a niente in caso di urti”.