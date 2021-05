Trovato in possesso di fioriere e vasi rubati ad un bar del centro: denunciato pregiudicato

I fatti sono avvenuti a Porto Empedocle: i carabinieri si erano recati a casa dell'uomo per notificargli delle sanzioni per violazioni alle normative anticovid

Sono stati trovati in possesso di vasi e fioriere che erano stati rubati in bar di Porto Empedocle, nella centralissima via Roma: guai per una coppia empedoclina.

I carabinieri della locale stazione si erano recati a casa dei due per consegnare i verbali per alcune violazioni anticovid che i due non avevano mai ritirato. La visita a domicilio per la notifica da parte dei militari ha però portato all'individuazione di 10 piante corredate in vaso e diverse strutture in ferro battuto del valore complessivo di 1.500 euro. E' stato il comportamento "sospetto" dei due a spingere i carabinieri a fare accertamenti mirati a verificare la provenienza degli oggetti che erano stati appunto trafugati ad un bar della via Roma alcuni giorni prima.

Per lui, 31enne pregiudicato di Porto Empedocle, è scattata la denuncia per ricettazione, mentre entrambi hanno ricevuto una denuncia per inosservanza all’ordine dell’Autorità giudiziaria.