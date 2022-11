Circoli privati "fuorilegge", una barberia abusiva e automobilisti indisciplinati: pioggia di controlli e multe

Sono frutto di un controllo capillare del territorio i risultati conseguiti dai carabinieri della compagnia di Cammarata che hanno in queste settimane battuto il territorio palmo a palmo per contrastare non solo il mancato rispetto del Codice della Strada, ma anche quelle previste per l'occupazione del suolo pubblico e persino la somministrazione di cibi e bevande.

Per quanto riguarda i comportamenti pericolosi al volante, i militari hanno controllato 287 persone, 185 veicoli, 12 esercizi pubblici e 9 circoli privati.

Proprio in quest'ultimo caso, sono 4 quelli che sono stati multati tra Cammarata e Casteltermini, per un totale di 41mila euro di sanzioni: in particolare sono stati contestati la mancanza di licenza per la somministrazione di bevande e alimenti, la presenza di accessi diretti sulla strada con insegne prive del separatore previsto dalla norma, e la somministrazione di cibo e bevande a persone non iscritti come soci al circolo, comportandosi quindi come se fossero dei bar.

I militari hanno inoltre individuato una barberia abusiva a San Biagio Platani, priva di licenza e di segnalazione di inizio attività ma dotata di tutti i dovuti macchinari, che sono stati sequestrati. Altre due attività sono state multate, un bar e un autolavaggio, per la presenza di lavoratori in nero. Sono stati sanzionati 2 esercizi pubblici (un bar e un autolavaggio) per presenza in loco di lavoratori “in nero”.

Sono stati elevati invece complessivamente 142 verbali per violazioni al codice della strada per un totale di 25mila euro, effettuati 8 fermi amministrativi di autovetture e motocicli, 8 sequestri di veicoli, 21 patenti e 14 carte di circolazione ritirate.

In particolare 54 auto erano senza revisione; 23 erano le persone che guidavano con patente scaduta; 18 quelle che circolavano su veicoli non assicurati; 20 viaggiavano senza cintura e 10 motociclisti giravano invece senza casco; 39 sono le persone che guidavano usando il cellulare.

Trentasette sono invece i mezzi in sosta sul marciapiede che sono stati sanzionati: si trattava di ciclomotori parcheggiati davanti al monumento ai caduti di San Giovanni Gemini.