Da Catania a Casteltermini per cacciare pernici: scattano multe e denunce

Lotta al bracconaggio, gruppo di cacciatori sorpeso con diversi esemplari di una razza a rischio estinzione: sono a rischio arresto. I carabinieri della compagnia di Cammarata, infatti, hanno denunciato quattro uomini, di cui tre pregiudicati, a Casteltermini, trovati a cacciare con fucili vietati, poiché privi di riduttore del caricatore, che secondo i militari avevano abbattuto diversi esemplari di “Coturnice Siciliana”, conosciuta volgarmente come pernice, un volatile a rischio di estinzione presente solo in Sicilia.

Al gruppo di bracconieri, che, precisano i militari, "hanno provato (vanamente) a disconoscere la paternità dei corpi dei rari volatili", sono state sequestrate armi e munizioni, ed ora rischiano l’arresto fino a otto mesi e una maxi sanzione di 3.500 euro. Tre dei quattro, inoltre, essendo provenienti dalla provincia di Catania, dovranno pagare una ulteriore sanzione da 533 euro per aver violato le indicazioni dell’ultimo Dpcm in vigore, in quanto usciti dal proprio Comune di residenza senza un valido motivo.

L'operazione della scorsa notte si inserisce comunque in un più ampio servizio fin qui portato avanti che ha consentito di raggiungere importanti risultati, con 30 cacciatori controllati, 4 perquisizioni personali e veicolari realizzate e multe elevate per oltre 10mila euro.