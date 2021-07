Doveva scontare una condanna a cinque anni, ma era latitante: scoperto e arrestato

Doveva scontare una condanna a cinque anni e un mese di reclusione per gravi reati contro il patrimonio commessi a Sciacca tra il 2017 e il 2019. Per questo un rumeno 22enne, D.S., era ricercato da maggio essendo riuscito a far perdere le proprie tracce.

A individuarlo e arrestarlo sono stati i carabinieri della tenenza di Ribera. Al fermo si è arrivati grazie alla segnalazione di un militare libero dal servizio che lo ha riconosciuto mentre il rumeno rientrava in casa cercando di non farsi notare.

I carabinieri hanno quindi fatto irruzione e lo hanno arrestato. D.S. si trova adesso al carcere di Sciacca.