Piantagione di marijuana nascosta tra le campagne: 3 arresti e maxi sequestro

Tre arresti e un maxi sequestro di marijuana sono stati condotti dai carabinieri nelle campagne di Palma di Montechiaro. A darne notizia è il quotidiano La Sicilia.

I militari, giunti in quella zona dopo specifiche attività d'indagine, hanno fermato un bracciante agricolo, C.A., di 36 anni, e due disoccupati, D.L., di 30 anni, e G.L.G., di 28 anni, tutti di Palma di Montechiaro. I tre, che ora si trovano ai domiciliari, erano impegnati a lavorare alla piantagione che contava circa 150 piante tutte alte più di un metro e che, una volta essiccate e vendute, avrebbero reso un importante guadagno illecito.

La piana tra Licata e Palma si conferma quindi uno dei luoghi "preferiti" da chi coltiva mariijuana in provincia, probabilmente per le condizioni meteo e per la possibilità d provare a nascondere la droga tra le coltivazioni lecite.