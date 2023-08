Impianto ittico-conserviero scarica i reflui in un vallone: multa da 3mila euro

Avrebbe scaricato i propri liquami in un vallone senza alcuna depurazione: impianto che si occupa di lavorazione del pesce riceve multa da tremila euro e ingiunzione di pagamento da parte del Libero consorzio di Agrigento.

La vicenda risale ad alcuni anni fa, quando il personale della stazione dei carabinieri di Burgio e del Centro anticrimine natura di Agrigento, insieme a quello dell'Arpa ha effettuato un sopralluogo presso un impianto e svolto dei campionamenti in un vallone vicino "nelle vicinanze di un tubo corrugato da cui fuoriescono le acque di scarico provenienti dallo stabilimento".

I risultati sarebbero stati chiarissimi: si registrava infatti il superamento dell'azoto, dei tensioattivi e soprattutto del batterio Escherichia coli, oltre ad una elevata presenza di grassi di origine animale che avrebbero quindi provato come gli scarichi fossero provenienti dall'impianto.

Una versione contestata dall'azienda, che in uno scritto difensivo ha contestato il campionamento fatto dall'Arpa "in quanto non e? stato prelevato in prossimita? dello scarico da dove fuoriusciva il tubo corrugato di proprieta? della ditta, ma bensi? nel torrente nell'alveo del vallone" e quindi il privato "ritiene che non sia per nulla significativo sulla qualita? di quanto sversato dalla loro attivita? e sostengono la estraneita? di concentrazione di Escherichia-coli nello scarico".

Una difesa che il Libero consorzio, competente sulle questioni di materia ambientale, ha ritenuto non fondata, così da aver comunque proceduto ad una ordinanza di ingiunzione di pagamento contestando appunto il superamento dei parametri previsti sugli scarichi.

L'azienda potrà, ovviamente, impugnare al Tar la richiesta.