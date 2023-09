"Non ha rispettato le norme di sicurezza sul cantiere": denunciato imprenditore

Non avrebbe rispettato le norme di sicurezza previste all'interno del cantiere per la realizzazione di interventi di manutenzione della linea ferrata Agrigento - Porto Empedocle, denunciato il titolare di un'impresa. A riportare la notizia è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Le attivit di verifica rientrano in una più generale attenzione nei confronti delle attività svolte nei cantieri delle ferrovie, frutto della strage di Brandizzo.

Tra le contestazioni rivolte all'imprenditore, stando al quotidiano catanese, l'omissione della collocazione dei parapetti sui ponteggi, la mancata instalalzione dei servizi igienici, la mancata presnetazione del progetto per l’installazione dei ponteggi e la mancata redazione del piano di montaggio e smontaggio degli stessi.

A suo carico sarà disposta anche una sanzione pecuniaria in corso di quantificazione.