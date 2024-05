"Suo nipote è responsabile di un grave incidente, servono 12mila euro o finirà in carcere": truffata 92enne

Agrigento, Canicattì, Ravanusa. Favara. E adesso anche Licata dove a farne le spese è stata una pensionata di 92 anni. Un'anziana che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la "solita" telefonata: "Sono il maresciallo dei carabinieri Greco, suo nipote ha avuto un grave incidente stradale. Per evitare che finisca in carcere servono 12mila euro". Un fulmine a ciel sereno per l'anziana che si è sentita dire, grosso modo, queste parole. Soldi che, sempre a detta del sottufficiale dei carabinieri, dovevano essere "consegnati subito ad un avvocato che era già sotto casa dell'anziana".

La pensionata, letteralmente terrorizzata, ha consegnato al sedicente avvocato tutto quello che aveva in casa, neanche un centesimo in meno: ben 5mila euro. Ed ha aggiunto anche tutti i preziosi di cui era in possesso, cercando di arrivare a quei 12 mila euro che servivano per aiutare il nipote. Cuore di nonna non ci ha pensato due volte, era necessario, indispensabile, intervenire in aiuto del nipote.

È stata però - e lo si comprende chiaramente, dopo i molteplici allarmi e appelli alla prudenza lanciati dai carabinieri, - l'ennesima truffa con un modus operandi sempre identico. E quando la nonnina lo ha scoperto e capito, non ha potuto far altro che recarsi dai carabinieri, a Licata appunto, e raccontare quanto le era accaduto e quanto quel raggiro - fatto sfruttando l'amore di una nonna per il nipote - le è costato.

