"No allo sfruttamento del lavoro", Scavone presenta il progetto contro il caporalato

L'assessore regionale con delega alle Politice sociali, Antonio Scavone in Prefettura ad Agrigento per illustrare i dettagli del Programma Su.Pr.Eme. (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate).

Alla presenza di alcuni degli amministratori comunali che sono coinvolti nel progetto e del prefetto Maria Rita Cocciufa, l'esponente del governo Musumeci ha spiegato le finalità dell'iniziativa volta al contrasto del fenomeno del caporalato nei centri agricoli dove è più alto il rischio dello sfruttamento dei lavoratori nei campi.

Con i fondi dell'Europa, i promotori del progetto vogliono favorire il superamento delle condizioni di illegalità, attraverso azioni di prevenzione, vigilanza, controllo ed emersione delle situazioni di grave sfruttamento lavorativo, ma anche attraverso la sperimentazione di progetti pilota di agricoltura sociale.

Interventi sono previsti anche in ambito sanitario con servizi dedicati ai lavoratori migranti. Il progetto prevede anche un ampliamento del sistema informativo con l'accesso ai servizi territoriali per offrire soluzioni di trasporto e di mobilità per migliorare l’autonomia dei lavoratori e contrastare il ruolo dei “caporali”.