"Costretti a lavorare per quattro euro l'ora nelle campagne": dieci arresti

Vasta operazione anticapolarato da parte della Digos di Caltanissetta. L'inchiesta, condotta dalla Procura nissena, ha evidenziato l'esistenza di un "sistema" che sfruttava sistematicamente dei braccianti extracomunitari, costretti a lavorare fino a nove ore al giorno per un salario che non superava le 35 euro in diversi appezzamenti agricoli anche in provincia di Agrigento.

Una somma iniqua sulla quale, tra l'altro, veniva poi applicata una "tassa" imposta dai componenti dell'organizzazione per le spese di trasporto sui luoghi di lavoro.

In manette sono finite 10 persone tra cui alcuni imprenditori agricoli che sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I braccianti erano costretti a lavorare, secondo quanto emerso, anche se malati sotto la minaccia di non essere più richiamati dai componenti dell'organizzazione.