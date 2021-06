Capogruppo M5s positivo al Covid, sospesa la seduta dell'Ars

Il deputato Giovanni Di Caro di Favara: "Ho i sintomi di un raffreddore, ma sto bene. In attesa del tampone molecolare, ho adottato tutte le precauzioni del caso, mettendomi in isolamento e comunicando la positività del tampone rapido"

Il Covid blocca ancora i lavori dell'Assemblea regionale Siciliana. Dopo l'episodio avvenuto a marzo nel corso dell'esame della finanziaria regionale, questa volta è il capogruppo M5S Giovanni Di Caro, deputato di Favara, ad essere risultato positivo al test rapido, facendo scattare le procedure di sicurezza sanitaria e la sospensione in via precauzionale dell'attività parlamentare.

La seduta d'aula convocata oggi alle 17, che prevedeva la discussione di diversi disegni di legge e la votazione degli ultimi articoli del ddl sull'edilizia, è stata rinviata a mercoledì prossimo alle 16. Ferma fino al 7 luglio anche l'attività delle commissioni parlamentari.

"Parrebbe che gli ultimi colpi di coda del Covid abbiano beccato anche me. Stamattina ho fatto un tampone rapido di routine che è risultato positivo. Ho i sintomi di un raffreddore, ma sto bene. In attesa del tampone molecolare - ha scritto il deputato Di Caro - ho intanto adottato tutte le precauzioni del caso, mettendomi in isolamento e comunicando all'Ars la positività del tampone rapido. Il vaccino serve anche per mitigare i danni se, malauguratamente, veniste colpiti dal Coronavirus. Quindi, mi raccomando - ha concluso il deputato di Favara - vaccinatevi".