Capodanno in piazza Marconi, operai già al lavoro per allestire il palco che ospiterà Achille Lauro

Piazza Marconi è un piccolo cantiere dove gli operai, già dalle prime ore del mattino, sono al lavoro per l’allestimento del palco e dell’area che ospiterà il pubblico per il grande evento di Capodanno che vedrà la partecipazione di Achille Lauro. Il palcoscenico, per chi guarda il palazzo della stazione frontalmente, è stato allestito sulla sinistra (lato via Acrone). E dunque il palazzo della stazione rimarrà scoperto e verrà utilizzato come una sorta di schermo sul quale proiettare immagini in video-mapping.

Un video-wall, invece, sarà posizionato nella parte esterna della piazza, accanto all’albero di Natale: su questo schermo scorreranno le immagini in diretta dello spettacolo, per consentire a chi si posizionerà lontano dal palco di vedere da vicino gli artisti.

La serata comincerà alle 23 con l’ingresso dei presentatori: lo speaker radiofonico Riccardo GaZ e il giornalista di La7 Silvio Schembri. Seguirà l’esibizione di Lello Analfino che sarà brevemente interrotta 5 minuti prima della mezzanotte per consentire di fare il brindisi di fine anno con il pubblico. Analfino tornerà a cantare dopo il brindisi.

Poi ci sarà un breve show con Riccardo GaZ e Andrea Cassaro di Radio Vela (circa 15 minuti) in attesa di preparare il palco ed accogliere Achille Lauro la cui esibizione è prevista all’una circa.

Ed infine, dopo Achille Lauro, la “Festa italiana” con Pablo Dj.