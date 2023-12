Piazza Marconi si prepara per la festa di addio al 2023: organizzatori al lavoro per il concerto dei Tiromancino

Preparativi in corso, in una piazza Marconi deserta, per il concerto dei Tiromancino. I tecnici hanno già piazzato gli strumenti e stanno provando il funzionamento.

Non ci sono spettatori in piazza. Ma i più giovani, ragazze ventenni per la maggior parte, alloggiano in alcuni B&B del centro storico proprio per il gran concertone di questa sera. L'inizio è previsto alle 22,30 e la festa durerà fino a tarda notte.

Polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale hanno già fatto il sopralluogo previsto nel piano di sicurezza varato dalla questura.

Al momento non ci sono criticità. Nelle prossime ore verrà fatto un nuovo sopralluogo e l'eventuale bonifica dei luoghi, sempre da parte delle forze dell"ordine.