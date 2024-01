Capodanno in piazza con i Tiromancino: in 5mila hanno cantato e festeggiato il 2024

Piazza Marconi si è riempita dopo l'una. Fino alle 23,40 circa, c'erano poco meno di 500 persone, giovanissimi per la maggior parte. Dopo il cenone e il brindisi, a casa o nei vari ristoranti, in tanti si sono riversati fra l'imbocco del viale Della Vittoria e piazza Stazione. Circa 5mila, forse anche qualcosa in più, secondo la Questura, coloro che hanno assistito al concerto dei Tiromancino. Cellulari alla mano, gli spettatori hanno fatto video o dirette sui social per ricordare il momento che ha dato il benvenuto al 2024.

A popolare piazza Marconi, intonando i grandi classici del gruppo romano, quarantenni per la maggior parte. E al momento di "Siamo due destini che si uniscono" è stato il delirio: praticamente tutta la piazza ha intonato: "Stammi più vicino ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma ... Mai non ti vorrei veder cambiare mai perché siamo due destini che si uniscono". Ed ancora: "Superando quegli ostacoli, se la vita ci confonde solo per cercare di essere migliori per guardare ancora fuori, per non sentirci soli". Il frontman dei Tiromancino, il cantautore Federico Zampaglione, alzando al cielo un calice di vino ha brindato al nuovo anno e alla piazza che lo ha seguito entusiasta.

Durante il concertone di Capodanno non ci sono stati disordini, né alcun tipo di problema. Il piano di sicurezza, varato dalla Questura, ha funzionato - ancora una volta, così come lo scorso anno - alla perfezione. Anche per la notte di San Silvestro che ha dato l'addio al 2023 tutte le forze dell'ordine, i volontari e i soccorritori schierati in campo hanno fatto un lavoro immane. Un lavoro - coordinato dalla Questura - che è riuscito nell'intento di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.