Concertone di Capodanno, ecco come cambia il traffico: tutti i divieti

Mancano pochi giorni al capodanno e il Comune di Agrigento si prepara a gestire l'alto numero di persone previste per il concertone di piazza Marconi.

Nella giornata di oggi è stata infatti firmata un'ordinanza che stabilisce le modifiche al traffico per il prossimo 31 dicembre 2023 fino a cessata esigenza, per consentire lo svolgimento delle iniziative.

In particolare è stato istituito in piazza Marconi il divieto di sosta con rimozione dalle 7 e il divieto di transito dalle 20 fino a cessato bisogno a tutti i veicoli.

Inoltre scatterà il divieto di sosta con rimozione dalle 12 e la chiusura al traffico dalle 20 fino a cessato bisogno in diverse vie.

Al viale della Vittoria, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e la chiusura al transito veicolare scatteranno nel tratto compreso tra l’incrocio della salita curva Coniglio e piazza Marconi, così come sarà chiuso al transito in direzione di piazza Marconi all’altezza dell’ex caserma dei Vigili del fuoco, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili muniti di pass.

Traffico chiuso in direzione piazza Marconi (all'altezza dell'Hotel della Valle) anche in via Crispi, dove lo stop alle auto e ai motorini varrà anche all'incrocio con via Sturzo, salvo ovviamente residenti e i veicoli che trasportano persone diversamente abili muniti di pass. Divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito anche in via delle Torri, all'incrocio con via Empedocle, dove invece il traffico sarà chiuso in direzione piazza Marconi all’altezza del tunnel Piedigrotta ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili muniti di pass.

In via Acrone, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare in direzione piazza Marconi nel tratto compreso l’incrocio tra la via Acrone e la via Esseneto (ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio dentro la stazione dei treni). Chiusa al transito anche la piazza Vittorio Emanuele, in direzione piazza Marconi all’altezza della caserma dei carabinieri, con la sola possibilita? di svolta a sinistra per la via Gioeni. Divieto di sosta e transito, inoltre, anche in piazzale Aldo Moro ambo i lati.

Queste le aree di parcheggio: il pluriplano di via Empedocle, via Gramsci, p/le Cimitero, via Gramsci, p/le Ugo La Malfa, via Manzoni zona stadio.