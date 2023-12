Spese per il capodanno 2022, la fondazione Pirandello "scarica" Ciulla: "Noi lontani dai farfugliamenti"

Non è una replica diretta, ma è chiarissima nei contenuti. Dopo la pubblicazione su Agrigentonotizie.it del dibattito sviluppatosi in Consiglio comunale nei giorni scorsi rispetto alle somme spese per il capodanno 2022, è la Fondazione "Pirandello" attraverso il suo presidente Alessandro Patti a rilasciare alla stampa una durissima presa di posizione che ha come oggetto (implicito) l'assessore alla cultura Costantino Ciulla.

"Dopo aver letto l’articolo pubblicato sulla testata online Agrigentonotizie, riguardante il resoconto dell’ennesima seduta del Consiglio comunale dedicata al Natale e Capodanno 2022, nella qualità di presidente della Fondazione Teatro Pirandello - dice Patti - spetta a me fare in modo che l’Istituzione culturale che ho il privilegio di rappresentare sia tenuta lontana dalle polemiche, dalla confusione di cifre e date, dai farfugliamenti, dai 'non ricordo'; ma soprattutto, mi corre l’obbligo di fare in modo che non si confonda questa Fondazione con altri enti".

Autore dei "farfugliamenti" e dei "non ricordo", appunto, dovrebbe essere Ciulla, che durante la seduta (l'ennesima sul tema) è stato in più passaggi poco chiaro e abbastanza confuso sul tema delle risorse economiche utilizzate tanto da essere stato ripreso anche dal consigliere comunale Lillo Firetto.

"Questa Fondazione - continua Patti - ha trasmesso tutta la rendicontazione analitica relativa al Natale 2022, con le allegate pezze giustificative, nel lontano 17 Febbraio 2023, come da nota acquisita al protocollo generale del Comune col numero 13179/2023. Quella copiosa documentazione venne meticolosamente analizzata dagli uffici comunali preposti. Dopodiché, all’esito di tale operazione ed accertata la correttezza e congruità della documentazione, il dirigente del Servizio procedette alla liquidazione della somma di 101mila euro con mandato del 3 marzo 2023, data in cui - per la parte che riguarda la Fondazione Teatro Pirandello – la vicenda Natale 2022 è stata definitivamente e positivamente archiviata".

Una smentita netta di quanto affermato da Ciulla in aula "Sollano". A verbale l'assessore ha infatti detto, rivolto ai consiglieri, che "Su vostra sollecitazione perché è corretto che sia cosi, abbiamo chiesto anche un elenco esaustivo di tutte le spese di tutte le cose che loro hanno organizzato quindi il distretto e la fondazione hanno presentato, l'ultima nota considerate che sono arrivate il 9 di ottobre".

Probabilmente un momento di confusione dovuto alla stanchezza, perché - pare - che a mancare fosse unicamente parte della documentazione dovuta dal Dmo. Per il resto, quindi, il Comune era già ampiamente in possesso di atti e numeri.