Tragedia sfiorata nelle acque di San Leone: si ribalta imbarcazione, in mare anche dei bambini

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a San Leone nelle acque prospicenti il lido “La Perla”.

Secondo una nota diffusa dalla Capitaneria di Porto, infatti, un natante da diporto si è ribaltato e sono finite in acqua diverse persone intorno alle 15.

Immediatamente dopo l'allerta scattato alla Sala operativa della Capitaneria di Porto Empedocle - grazie alle numerose segnalazioni dei bagnanti - sul posto è intervenuto un gommone coadiuvato anche da una squadra di terra. In acqua, per cause in fase di accertamento, erano finite 7 persone di cui 3 adulti e 4 bambini. Fortunatamente tutti sono stati tratti in salvo anche grazie al contributo di altri diportisti.