Capitaneria di porto: Governale trasferito a Barletta, Guzzi è il nuovo comandante in seconda

Il capitano di fregata Daniele Governale, dopo 10 anni di servizio alla Capitaneria di Porto Empedocle dove è stato comandante in seconda, è stato trasferito a Barletta dove assumerà l’incarico di capo del compartimento marittimo e comandante della Capitaneria di porto.

Originario di Santa Margherita di Belìce, il capitano di fregata Daniele Governale dopo essersi laureato in ingegneria aeronautica, con 110 e lode, ha frequentato il corso Auc “L/D” (CP) all’accademia navale di Livorno ed ha completato il periodo di leva come ufficiale di complemento alla Capitaneria di Palermo. Vincitore di concorso a nomina diretta per ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare, corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, dopo aver frequentato il corso all’accademia navale di Livorno, con il grado di sottotenente di vascello è stato destinato alla Capitaneria di Siracusa. Fra il 2009 e 2011, con il grado di tenente di vascello, ha assunto l’incarico di capo del circondario marittimo e comandante del porto di Sciacca. E dal 2011 è in servizio alla Capitaneria di Porto Empedocle dove dal settembre 2014 ha svolto l’incarico di comandante in seconda. Sabarto però assumerà il comando della Capitaneria di Barletta. Durante il servizio ha ricevuto 13 elogi per meriti di servizio; 1 encomio semplice conferito dall’allora comandante militare marittimo autonomo di Augusta. E’ stato insignito della Croce d’argento (16 anni) di anzianità di servizio militare; medaglia d’argento al merito di lungo comando; Croce d’oro per anzianità di servizio militare (anni venticinque); Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

L’incarico di comandante in seconda alla Capitaneria di Porto Empedocle è stato conferito al capitano di fregata Davide Guzzi, attuale capo servizio operativo. Il comandante Davide Guzzi ha frequentato l’accademia navale dal primo ottobre 1999 all'8 giugno 2004. La sua prima destinazione è stata proprio la Capitaneria di Porto Empedocle dove ha rivestito l’incarico di capo sezione mezzi nautici. Nel giugno del 2005 è entrato a far parte della componente navale della Guardia costiera ricoprendo diversi incarichi fra cui comandante delle unità maggiori: “Nave Ingianni” CP 409 e “Nave Diciotti” CP 902. Al termine del servizio nella componente navale ha svolto attività didattica al centro di formazione specialistica Vtmis di Messina dove si è occupato dell’attività di formazione degli ufficiali e sottufficiali appartenenti al corpo della Guardia costiera. Dal 22 ottobre del 2017 è destinato alla Capitaneria di Porto Empedocle con l’incarico di capo servizio operativo e capo servizio sicurezza della navigazione. Durante questo periodo ha coordinato di verse operazioni di ricerca e soccorso in mare e attività connesse con la gestione della navi quarantena. Dal 12 settembre ha assunto il nuovo prestigioso incarico di comandante in seconda.