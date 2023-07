Capitale italiana della cultura, per il Cartello sociale è il momento di rimboccarsi le maniche

Anche il Cartello sociale dice la sua su Agrigento Capitale italiana della cultura: “E’ senz'altro motivo di orgoglio ma soprattutto occasione di opportunità e valorizzazione sociale ed economica. Per questo, quando il questore di Agrigento afferma che ci stiamo aprendo ad una stagione turistica i cui dati provinciali ‘parlano’ di una crescita significativa e che pertanto è scontato che non giova avere una recensione negativa perché la città viene trovata sporca o in disordine, perché c’è abusivismo o perché non vengono rispettate le regole del Codice della strada, non si può che essere pienamente d’accordo con Emanuele Ricifari.

Partiamo da queste parole di buon senso per richiamare l’attenzione su aspetti che risultano fondamentali se si vuole fare in modo che i benefici del titolo Capitale della cultura si avvertano fin da adesso e si prolunghino oltre il 2025“.

Una riflessione anche riguardo la polemica tra Comune ed Ecua: “Ne si ricava un buon segnale dai ritardi esagerati per la costituzione della Fondazione, che è candidata a gestire la programmazione degli eventi, ritardi che appaiono determinanti da difficoltà a trovare equilibri all’interno di uno strumento che avrà la governance delle risorse economiche da assegnare ai vari progetti”.

Il Cartello sociale sottolinea inoltre la necessità di tenere presente che i benefici economici della nomina a Capitale europea della cultura cominciano a manifestarsi due anni prima dell’evento e non si esauriscono col termine dello stesso, ma anzi continuano ad avere rilevanza per diversi anni dopo.

“In questo senso - si legge in una nota - ulteriori ritardi non sono ammissibili, per cui occorre subito darsi un assetto organizzativo che possa presiedere alle scelte relative alle iniziative da portare avanti nel 2025”.