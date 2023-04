Capitale italiana della cultura 2025, la promessa di Aricò: “Più veloci i lavori sulla Agrigento-Palermo”

Nel corso di un vertice al ministero delle infrastrutture sulle priorità della Regione siciliana per quanto riguarda strade e ferrovie, l’assessore al ramo si è concentrato anche sull’asse viario direttamente collegato con la città dei templi, facendo riferimento in particolare alla strada statale 189 Agrigento-Palermo.

L'esponente del governo Schifani, in qualità di assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, ha illustrato le priorità legate alla viabilità secondaria (strade provinciali), ai tratti autostradali in gestione al Consorzio autostrade siciliane (Cas) e alle strade di importanza regionale. All'incontro con la struttura tecnica del ministero, erano presenti l'assessore regionale Alessandro Aricò, il dirigente generale del dipartimento, Salvo Lizzio, e i vertici di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e di Anas.

“Continua serrato - ha detto Aricò - il dialogo con il governo centrale per lo sviluppo e l'ammodernamento complessivo della mobilità sull'isola. Stiamo lavorando concretamente non soltanto per programmare tutte quelle opere infrastrutturali necessarie e coerenti con l'enorme sforzo progettuale che riguarda il ponte sullo Stretto, ma anche per migliorare ogni aspetto della viabilità in Sicilia”.

E sulla Agrigento-Palermo ha promesso: “Chiesta esplicitamente un'accelerazione dei lavori che interessano la statale che collega il capoluogo siciliano con Agrigento, in considerazione della importantissima designazione della città dei templi a Capitale italiana della cultura 2025. Non ci faremo trovare impreparati”.