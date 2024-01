Capitale italiana della cultura 2025, presentazione in grande stile alla Bit di Milano

Alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo che rappresenta da anni la migliore vetrina internazionale del settore, Agrigento sarà assoluta protagonista con il tutolo di Capitale italiana della cultura 2025. Dal 4 al 6 febbraio la presentazione ufficiale con la DMO Valle dei Templi e la “Costa del mito” che proporranno ad operatori del settore turistico e ai visitatori un desk appositamente dedicato. In 3 giorni un programma fitto di appuntamenti tra cui un panel sui grandi eventi, una conferenza stampa con la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore regionale del turismo Elvira Amata. In chiusura sono previste degustazioni di vini e prodotti siciliani.

Un’anticipazione seducente di immagini, musica, sapori e profumi sarà l’evento denominato “fuori BIT”: si svolgerà il 3 febbraio alle 18,30 nello storico Palazzo dei Giureconsulti in via dei Mercanti, all’angolo con piazza del Duomo, con diversi momenti di intrattenimento che proseguiranno anche il 4 febbraio e che culmineranno in una cena di gala riservata a giornalisti della stampa internazionale.

“A Milano - spiega Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto turistico Valle dei templi - coadiuveremo il presidente del Distretto e sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’assessore del turismo Costantino Ciulla nell’emozionante momento di presentazione di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025: non solo un titolo, non solo eventi, ma una straordinaria occasione per guardare al futuro del settore nel nostro territorio con maggiore ottimismo. Il 2025 dovrà dare riscontri sia sulla fascia costiera che nell’entroterra, così da offrire anche ai piccoli borghi e alle piccole località balneari una vetrina straordinaria. Stiamo lavorando perché ciò accada ed occorre il contributo di tutti”.