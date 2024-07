Capitale italiana della cultura 2025, sindaco e Fondazione incontrano il ministro Sangiuliano

Alcuni rappresentanti della Fondazione “Agrigento 2025” e del Comune di Agrigento, nell’avvicinamento a Capitale italiana della cultura, sono stati in trasferta a Roma per incontrare il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Dopo l’incontro in Prefettura, coordinato dal prefetto Filippo Romano, la “squadra” composta dal sindaco Miccichè, dall’assessore comunale alla Cultura e al turismo Costantino Ciulla, dal presidente della Fondazione Giacomo Minio e dall’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato. All’incontro erano presenti anche il componente della commissione Cultura alla Camera dei deputati Manlio Messina e i vari dirigenti del ministero.

Sangiuliano ha ribadito il massimo interesse personale e dell’intero governo Meloni per l’evento prossimo, assicurando “sostegno e collaborazione su diverse e prestigiose iniziative”. Sono stati analizzati i lavori finora svolti e le prossime tappe lungo un percorso su più livelli, costruttivo e determinato tra tutte le istituzioni, “con l’obiettivo dell’elevata qualità delle manifestazioni che caratterizzeranno il trascorrere del 2025 quando Agrigento assurgerà a meta attrattiva in ambito internazionale”.

Il ministro Sangiuliano ha inoltre anticipato che a settembre, in coda al G7 della cultura che si svolgerà a Pompei, sarà in visita ad Agrigento con alcuni dei partecipanti al summit. Sarà l’occasione di un’anteprima istituzionale in cui sarà presentata ufficialmente all’Italia “Agrigento Capitale italiana della cultura 2025”.