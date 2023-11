Capitale della cultura 2025, concluso il “Cantiere città”: Miccichè accoglie i sindaci delle finaliste

Ad Agrigento si è appena conclusa la seconda edizione di “Cantiere città”, il percorso di consolidamento delle capacità progettuali delle città finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura promosso dal Ministero della cultura - Servizio VI del Segretariato generale e Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Il sindaco Francesco Micciché ha accolto i “colleghi” delle altre città finaliste.

“Agrigento, futura Capitale italiana della cultura 2025, ha ospitato per tre giorni l’ultima tappa di un percorso virtuoso – ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – che ha coinvolto le altre 9 città concorrenti al titolo per il 2025 (Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto) con l’obiettivo di non disperdere idee, visioni, reti e partenariati avviati nel processo di candidatura e farne l’innesco di uno sviluppo armonioso del territorio”.

Dal 26 al 28 novembre l’ultima tappa di “Cantiere città” ha riunito i rappresentanti delle città finaliste per una riflessione collettiva sul tema dello sviluppo culturale del territorio. Con loro Francesca Saccone (dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale del Ministero della Cultura), Francesca Neri (Responsabile dell’Area Progetti d’innovazione e complessi della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali) e Marcello Minuti (Coordinatore generale della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali).

Ad aprire i lavori è stato il direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali Alessandra Vittorini: “La seconda edizione di ‘Cantiere città’ - ha detto - conferma l'utilità e il valore strategico del programma. Altre 10 città si sono rimesse in gioco per la costruzione di nuove strategie di sviluppo del territorio a base culturale, rinnovando e ripensando le idee e i progetti del dossier di candidatura. Abbiamo accompagnato le amministrazioni nel processo di creazione di nuovi "cantieri", ambienti collaborativi e di costruzione in cui far convergere le forze per mettere la cultura al centro di una visione di crescita comune”.

“Quando il Ministro Sangiuliano ha proclamato Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 - ha detto Micciché - ho immediatamente sentito le responsabilità di tale nomina e il bisogno di condividere con le altre città finaliste e i loro Sindaci il percorso di attuazione del nostro progetto. Il dossier, preparato dalla Fondazione MeNO, esprime nella sua dimensione culturale e artistica la visione politica che riconosco come mio pensiero sulla città di Agrigento e sulle sfide che la comunità internazionale è oggi chiamata ad affrontare. Un progetto che, nella relazione tra il sé e l’altro, interpreta il rapporto tra le comunità, e quindi le città, come condizione essenziale per la costruzione di futuro. Con questa iniziativa abbiamo avviato un percorso di condivisione che dovrà necessariamente trovare compimento nel 2025 e restare per il futuro un patrimonio di relazioni tra individui e comunità. Il protocollo d’intesa siglato ad Agrigento è un patrimonio dell’Italia intera, che quando opera in una dimensione di rete e di connessione esprime l’essenza della propria cultura e dell’essere il luogo più affascinante del mondo”.