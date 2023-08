Capitale della Cultura 2025, il Comune in ritardo? Guardì spegne le polemiche: "Sarà una bella manifestazione"

Il regista agrigentino chiude il caso dei giorni scorsi sui "rimproveri" per la lentezza nei preparativi per l'atteso evento nazionale

“Che cosa è cambiato da maggio a oggi?” Questa è stata la domanda posta da AgrigentoNotizie a Michele Guardì sulla discussa intervista andata in onda nei giorni scorsi e che poneva l'accento sulle riflessioni, fatte dal regista nello scorso mese di maggio, sui preparativi di Agrigento capitale italiana della Cultura 2025.

"Non amo le polemiche – replica Michele Guardì –, sono state dette delle cose che non erano vere. A maggio avevo detto che ero preoccupato e volevo sollecitare la città e noi stessi cittadini, il sindaco non c'entrava niente. Con lui ci stiamo continuando a vedere e si sta facendo quello che si deve fare. Sono sicuro – conclude il regista agrigentino – che verrà fuori una bella manifestazione".