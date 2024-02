"Al passo coi templi" di Marco Savatteri a due passi dal Duomo di Milano: esclusivo assaggio di Capitale della cultura 2025

La trasferta della corposa delegazione agrigentina a Milano, in occasione della Borsa internazionale del turismo per promuovere Agrigento capitale italiana della cultura 2025, è stata anche dedicata alla promozione del progetto artistico di Marco Savatteri intitolato “Al passo coi templi - Il risveglio degli dei”: una messinscena che da tempo, in versione “stabile”, viene proposta in ogni momento dell’anno ai turisti in visita ad Agrigento. Uno spettacolo che, attraverso musica, recitazione, costumi e coreografie a tema, rievoca il mondo del Mito classico greco: un viaggio onirico, una performance itinerante che racconta di un tempo fantastico mai esistito, eppure narrato 2600 anni fa e sopravvissuto fino ad oggi. Tutti elementi che sono “apparsi”, quasi per magia, a due passi dal Duomo di Milano in occasione di “Fuori BIT”, l’appendice della Borsa internazionale del turismo che si è svolta al palazzo Giureconsulti.

E’ stata un’ulteriore opportunità per far conoscere il territorio attraverso proiezioni e la capillare diffusione del logo di Agrigento Capitale italiana della cultura per ricordare l’appuntamento del prossimo anno.

Il pubblico di piazza del Duomo, oltre agli artisti della Savatteri Produzioni, ha applaudito anche il gruppo dei “Four on six”. Il tutto arricchito da degustazioni di prodotti tipici e da gadget a tema.

Presenti, tra gli altri, il presidente del senato Ignazio La Russa, la ministra del turismo Daniela Santanchè, l'assessore regionale del turismo Elvira Amata, il deputato nazionale Lillo Pisano, il sindaco e presidente del Distretto turistico Valle dei Templi, l’assessore comunale alla cultura, turismo e grandi eventi Costantino Ciulla e l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa.