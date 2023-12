Agrigento capitale della cultura 2025, dalla Regione solo 5 milioni di euro in due "rate"

Votata la Finanziaria all'Ars, è definitiva la riduzione (per la precisione, il dimezzamento) del contributo economico per Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Come già anticipato nei giorni scorsi dalle opposizioni in aula d'Ercole e poi confermato dal Governo, le somme a disposizione scenderanno dagli annunciati 10 a 5 milioni di euro, dei quali 4 milioni per la promozione e l’organizzazione delle iniziative nel 2024 e un milione nel 2025.

Nessun commento si registra al momento in primis dall'Amminstrazione comunale, che pure aveva esultato per la notizia dei 10 milioni, rimbalzata dai deputati agrigenitni in primis, Roberto Di Mauro e Riccardo Gallo.

"Lo aveva promesso e lo ha fatto - aveva detto Franco Miccichè -. Ringrazio il presidente Renato Schifani per avere stanziato 10 milioni di euro per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Ho iniziato a lavorare a questo progetto sin dai primi giorni di aprile e adesso si vedono i grandi risultati. Tutto arriva a chi sa aspettare".

Grande silenzio e imbarazzo nel centrodestra dopo quello che uno schiaffo alla Capitale della cultura 2025.