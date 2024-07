Agrigento Capitale della cultura 2025, il Comune "frena" sui soldi per la fondazione

La lunghissima serie di annunci rassicuranti sul futuro della fondazione di partecipazione Capitale della cultura Agrigento 2025 anche da parte di altissime personalità istituzionali sembra non bastino a risolvere i problemi burocratici (per tacere di quelli politici) che stanno dietro alla costituzione di una macchina che dovrà gestire progetti ed eventi tra appena 5 mesi.

L'ultimo passaggio in tal senso riguarda i rapporti tra il Comune di Agrigento e la fondazione: i due enti a inizio luglio avevano sottoscritto un accordo, normato da una convenzione, che stabiliva tra le altre cose entro quando Palazzo dei giganti avrebbe dovuto versare un milione e duecentomila euro entro appena una settimana.

Invece, a 15 giorni di distanza arrivano le prime somme a supporto della fondazione e anche una precisazione che cambia molte cose.

Il Municipio ha versato infatti appena 311mila euro, con specifica destinazione in base a richieste che ha formalizzato la struttura guidata dal presidente Giacomo Minio. Di queste risorse gran parte serviranno per retribuzione del personale e oneri sociali da agosto a dicembre 2024 (larga parte verosimilmente serviranno per pagare il direttore generale Roberto Albergoni, che ancora attendeva di essere formalmente nominato), oltre che altre somme come consulenze fiscali, cancelleria e spese varie.

E i restanti 900mila euro?

Il Comune si riserva "di liquidare la ulteriore somma al momento in cui la fondazione sarà nelle condizioni di procedere all'affidamento dei lavori forniture e servizi secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 36/2023", cioè il codice dei contratti. In sintesi, secondo il municipio la fondazione non è ancora nelle condizioni di aggiudicare incarichi o procedere a bandi di gara che pure dovrebbe aver già iniziato da tempo a produrre per iniziare a prepararsi al 2024.

La conseguenza è che, salvo interlocuzioni e procedure al momento non formalizzate, non c'è traccia di procedure pubbliche né di concretezza. Nè di soldi.