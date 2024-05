"Ponteggio non a norma e nessun dispositivo di protezione individuale": denunciati 3 imprenditori

Altri tre imprenditori denunciati fra Sambuca di Sicilia e Cammarata. A scoprire irregolarità e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro sono stati, durante nuove ed ennesime ispezioni nei cantieri, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro.

A Sambuca di Sicilia sono stati denunciati il titolare di una ditta, un sessantenne, ritenuto responsabile dell'uso di un ponteggio non a norma, ma anche un cinquantacinquenne che è il coordinatore della sicurezza. Quest'ultimo non avrebbe aggiornato il piano di sicurezza e coordinamento. L'attività imprenditoriale è stata sospesa e sono state elevate ammende e sanzioni per complessivi 21 mila euro.

A Cammarata è stato invece deferito alla procura della Repubblica un altro imprenditore che non avrebbe formato i propri lavoratori e non avrebbe consegnato i dispositivi di protezione individuale. Le multe elevate, in questo caso, ammontano a complessivi 20mila euro.

