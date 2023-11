"Ristrutturazione di palazzine senza alcun rispetto della sicurezza": 4 denunciati e multe per quasi 50mila euro

Quattro denunciati e multe per quasi 50mila euro. E' questo il bilancio dei controlli effettuati, dai carabinieri del Nil, nei cantieri per la ristrutturazione di palazzine a Cammarata. A finire nei guai con la Procura di Agrigento, perché non hanno rispettato le norme per la sicurezza dei lavoratori, sono stati tre imprenditori e un responsabile della sicurezza. Una delle attività imprenditoriali è stata sospesa.

Un 64enne di Cammarata è stato ritenuto responsabile di utilizzo di ponteggio sprovvisto di protezioni contro la caduta dall’alto e omessa installazione parapetti; un 37enne di Aragona ha adottato - secondo l'accusa formalizzata dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro - un piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi difforme e omessa installazione parapetti; così come una cinquantaquattrenne, pure lei di Cammarata, che avrebbe adottato un Pimus difforme rispetto a ponteggio. Denunciato alla Procura anche un quarantaquattrenne, coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, che avrebbe omesso la sospensione delle attività della ditta nonostante vi fosse un pericolo grave ed imminente. Complessivamente alle tre imprese sono state elevate ammende per 44.000 euro e sanzioni per 3.000 euro.