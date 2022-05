Cantieri e operai nelle zone nevralgiche del centro: il traffico in città si paralizza

La più recente ordinanza riguarda lo sgombero di piazza Don Minzoni, davanti la cattedrale di San Gerlando, per un massiccio intervento di rifacimento della pavimentazione che interesserà tutta l’area in cui è consentito il parcheggio dei veicoli. Ma ci sono altri lavori ed altrettante ordinanze che rendono e renderanno, nei prossimi giorni, particolarmente difficoltosa la circolazione in città.

Sempre il 23 maggio Per quanto riguarda piazza Don Minzoni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 7 del 23 maggio fino a cessato bisogno. Tale divieto interesserà la piazza nella sua interezza.

Sempre il 23 maggio, in via Argento partiranno i lavori di messa in sicurezza di alcuni edifici pericolanti ed è stato disposto un intervento di consolidamento che prevede anche un’apposita ordinanza che impone il divieto di sosta con rimozione in vicolo Rampello a partire dalle ore 6 di lunedì 23 maggio fino a cessato bisogno. I lavori di messa in sicurezza interesseranno gli immobili che si trovano in via Argento dal civico 16 al civico 20.

Sono partiti, invece, gli interventi in via San Vito, con la chiusura al transito veicolare già da mercoledì 18 maggio, per consentire all’Aica di effettuare un intervento urgente di riparazione della condotta idrica principale. La chiusura interessa in particolare il tratto all’altezza dell’incrocio con via Cicerone con piazza Vittorio Emanuele. E proprio in queste zone, dalle prime ore del mattino, si sono registrati ingorghi e lunghe colonne di auto che hanno di fatto paralizzato il traffico in centro città.

Chiuso anche un tratto di viale Sicilia per circa 50 metri, all’altezza del civico 1, in prossimità dell’incrocio con via Provenzano e via Alessio Di Giovanni. In questo caso la chiusura si è resa necessaria a causa di una pericolosa buca stradale con sottostante voragine.