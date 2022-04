"Gravi violazioni alla sicurezza nel cantiere del museo archeologico dei relitti", 4 imprenditori denunciati: c'è anche un empedoclino

E' per gravi violazioni in materia di sicurezza che quattro titolari, o amministratori, di altrettante imprese edili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. A farlo sono stati i carabinieri del Nil di Caltanissetta durante un controllo - per il contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19 in ambienti di lavoro - effettuato al cantiere edile per l'ampliamento del museo archeologico dei relitti di Gela. A dare supporto, naturalmente, anche i militari dell'Arma territoriale.

Fra gli imprenditori finiti nei guai c'è anche un empedoclino, amministratore unico di un'impresa che ha sede ad Agrigento. Il giovane è stato ritenuto responsabile - dal gruppo carabinieri per la tutela del lavoro - della mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione, di mancata formazione e informazione dei lavoratori, di omessa predisposizione di apposito dvr per rischio biologico da Covid-19, ma anche di non aver apposto, nel cantiere edile, idonei parapetti, idonei ancoraggi dei ponteggi e di non aver predisposto il piano di montaggio e smontaggio del ponteggio.

Gli altri titolari di imprese denunciati alla Procura di Caltanissetta sono invece di Adrano e di Santa Venerina, nel Catanese.

I carabinieri del Nil del comando provinciale di Caltanissetta hanno, sempre nello stesso cantiere per l'ampliamento del museo archeologico dei relitti, verificato la posizione di 12 lavoratori, fra cui due senegalesi, che sono risultati essere tutti regolarmente assunti. Ai quattro titolari, o amministratori, delle imprese sono state, complessivamente, elevate ammende per 67 mila euro e sanzioni per 22.400 euro.