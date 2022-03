“Cantiere edile non sicuro con operai a rischio sul ponteggio”, carabinieri sospendono le attività

Attività del cantiere sospesa fino a quando non verranno ristabilite le condizioni di sicurezza: è stato questo il risultato di un'operazione di controllo nei luoghi di lavoro da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, impegnati in questo periodo in una campagna per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

I militari, coadiuvati dai Nuclei ispettorato del lavoro, hanno ispezionato, nella mattinata di ieri, 1 marzo, un cantiere in via Regina Elena a Canicattì dove è in corso il rifacimento completo del prospetto di un edificio a 6 piani. Si sono concentrati soprattutto sulla verifica dell'installazione a regola d'arte del ponteggio e della sua recinzione e, soprattutto, della prevenzione del pericolo grave ed imminente della caduta dall’alto degli operai identificati sul posto.

Dopo avere accertato alcune omissioni nella tenuta del piano di sicurezza e nella tracciabilità delle retribuzioni degli operai, sono state comminando sanzioni complessive per circa 35.000 euro.

L’ispezione si è conclusa con l’ordine di sospensione dell’attività imprenditoriale in corso, inibita fino a quando non verranno ristabilite le condizioni di sicurezza annotate dai militari.

I carabinieri hanno inoltre chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì perché il ponteggio ostruiva il portone d'ingresso delle abitazioni e ne è stata ordinata la parziale rimozione.

L'intervento dei carabinieri in via Regina Elena fa parte di un'articolata manovra strategica che, per il 2022, su tutto il territorio nazionale, impegnerà l’Arma nel controllo del rispetto della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle normative in materia di lavoro e ambiente. Per garantire il conseguimento di questi obiettivi, resi ancor più attuali dalle agevolazioni concesse dal Governo in materia di edilizia privata (come il superbonus 110% nell'ambito del cosiddetto “decreto rilancio”), l’Arma ha così voluto mettere in campo i suoi Nuclei Ispettorato del lavoro.