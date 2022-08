La città dei Templi si conferma meta dei vip: il cantautore Briga a San Leone

Il cantautore Briga, diventato famoso grazie all'edizione 2015 del talent show "Amici" di Maria De Filippi e salito nel 2019 sul palco del festival di Sanremo assieme a Patty Pravo, ieri sera è stato al ristorante lounge bar "La Rotta" di San Leone dei fratelli Mirko e Andrea Franco.

Questa sera, per il "Summer tour", Briga (pseudonimo di Matteo Bellegrandi) sarà in concerto a Burgio. Ma ieri ne ha approfittato per visitare e conoscere la città dei Templi. E in serata è stato appunto al ristorante "La Rotta" del viale Delle Dune di San Leone.

Agrigento e la sua provincia si confermano, di fatto, meta privilegiata di vip in vacanza o in trasferta per lavoro. Nei giorni scorsi, l?attrice e cantante Lola Ponce è stata ospita del Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo. Con lei, anche il marito Aaron Diaz. Poco prima, il cantante Diodato, in vacanza da queste parti, è stato prima a cena all' "Osteria dei Folli" di Realmonte e si è poi goduto una serata "Al Calante", il locale di San Leone sempre dei fratelli Mirko e Andrea Franco.