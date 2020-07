Canneto e rovi si trasformano in un pericolo: pompieri scrivono al sindaco

“Viale Caduti di Marzabotto, tra la linea ferrata e la clinica Sant’Anna, presenta un restringimento della carreggiata stradale a causa della mancata rimozione delle sterpaglie, canneti e rovi che infestano le cunette e parte della sede stradale. C’è un serio pericolo per gli automobilisti e per il passaggio dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco che sono costretti, per evitare il contatto con la vegetazione, a correggere le traiettorie verso l’interno della carreggiata stradale”.

Diego Motisi, coordinatore territoriale della Fns Cisl, ha scritto al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e per conoscenza al prefetto Maria Rita Cocciufa e al comandante provinciale dei pompieri Giuseppe Merendino.

“In condizioni simili si presenta anche l’incrocio davanti la caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco dove addirittura – ha aggiunto la sigla sindacale - sta crescendo un albero sulla sede stradale, oltre alle sterpaglie che limitano la visuale dell’incrocio, per non parlare del degrado generale dell’area circostante la caserma”.