Sesso in pieno giorno davanti ai ragazzini sulla spiaggia di Cannatello, il video a luci rosse diventa virale

Sesso in spiaggia davanti a un gruppetto di adolescenti: una focosa coppia di amanti, ieri mattina, ha approfittato dell'assenza di bagnanti a causa del forte vento di maestrale e ha dato vita ad uno spettacolo decisamente insolito e degradante.

E' accaduto nella spiaggia di Cannatello, nel tratto sottostante il campetto frequentato da numerosi ragazzini: a pochi metri, sulla strada, qualcuno gira il video e si vedono chiaramente alcuni adolescenti che assistono alla scena a luci rosse. I filmati che girano in rete sono almeno tre a dimostrazione del fatto che non è stata una scena breve.

I video hanno fatto il giro degli smartphone in pochi minuti generando commenti non solo divertiti ma anche di indignazione. In tanti segnalano la totale assenza di controlli nella frazione balneare che ricade nel territorio di Agrigento nonostante sia per tradizione frequentata da favaresi.