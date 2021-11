Sfondano la vetrata del portone di ingresso e svaligiano la villetta: portati via anche i capezzali

Rompono la vetrata della porta principale d’ingresso, si intrufolano e – indisturbati – arraffano tutto quello che di valore riescono a trovare. Furto con scasso in una villetta di via Farag ad Agrigento dove una banda di ladri – difficile ipotizzare che possa essersi trattato di un delinquente solitario – è riuscita a portar via ben quattro tv color, due capezzali e argenteria varia. Ad essere “visitata”, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, è stata la residenza di un sessantaduenne agrigentino.

L’uomo ha fatto la scoperta solo al momento del rientro in casa, quando, appunto, s’è trovato davanti agli occhi la vetrata del portone principale mandata in frantumi. Dando un’occhiata all’interno, ha trovato la devastazione: tutto era stato messo a soqquadro e sono subito risultati essere diversi – numerosi – gli oggetti che mancavano. E’ stato composto immediatamente il numero unico d’emergenza, il 112, e in via Farag si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli stessi agenti che hanno, poi, raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti.

Il danno non è stato quantificato nell’esatto ammontare e questo perché, a quanto pare, l’agrigentino doveva fare un inventario dell’argenteria che gli era stata portata via, ma anche di altri oggetti che mancavano. Sulla via non sono risultate esserci telecamere di videosorveglianza e questo non consentirà – ai poliziotti – una rapida risoluzione del “caso”, ossia l’identificazione dei balordi che hanno letteralmente razziato l’abitazione.