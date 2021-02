Vuole fare colazione al banco ... anche se c'è la zona arancione, scaglia sedie contro barista: denunciato

Voleva fare colazione al banco. Nonostante, durante lo scorso fine settimana, la Sicilia fosse ancora in piena zona "arancione", un canicattinese - recatosi al bar del centro cittadino - non ha voluto sentir ragioni. Voleva caffè e cornetto al banco. Ma il titolare dell'esercizio commerciale non ha potuto far altro, nonostante le insistenze, che allontanarlo. E così effettivamente è stato. Pochi minuti dopo però, il canicattinese è tornato sui suoi passi e - preda di una forte agitazione - ha iniziato a minacciare ed ha scagliato alcune sedie contro il barista e il congiunto che provava ad allontanarlo. Proprio il familiare del barista è stato colpito - stando alla ricostruzione ufficiale della polizia - con diversi pugni al volto ed è stato costretto a fare ricorso alle cure mediche.

Dell'episodio si sono occupati i poliziotti del commissariato di Canicattì, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. Gli agenti, identificato l'uomo, lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono: minaccia e lesioni personali.