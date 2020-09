"Viola il divieto di dimora", aggravata la misura: arrestato 55enne

E' stato ritenuto responsabile di violazioni della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Canicattì, in aggiunta al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno eseguito l'ordinanza - disposta dal gip del tribunale di Agrigento - di aggravamento della misura cautelare a carico di S. L. di 55 anni. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale "Luigi Bodenza" di Enna.

Il cinquantacinquenne risulta indagato per detenzione abusiva di arma da taglio, estorsione e minaccia aggravata nei confronti dei familiari. Per questi motivi, l'uomo era stato sottoposto prima alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e successivamente, per la non ottemperanza, all’aggravamento con applicazione di misura del divieto di dimora nel Comune di Canicattì in aggiunta alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.