Scippata della borsetta in pieno centro e durante il pomeriggio: 47enne aveva 10 euro nel portafogli

Scippata della borsetta, nel bel mezzo del pomeriggio, mentre in via Augello si trovava in compagnia di più persone. E’ accaduto ad una quarantasettenne di Canicattì. La donna è stata, all’improvviso, avvicinata da un individuo che, con gesto repentino, le ha portato via la borsetta ed è scappato a piedi per le vie circostanti. La borsa è stata ritrovata, dalla stessa vittima del furto con strappo, nelle vie adiacenti a via Augello. All’interno, non c’era però più il portafogli che conteneva appena 10 euro e diversi documenti di riconoscimento.

La donna ha denunciato lo scippo ai carabinieri della stazione di Canicattì che hanno, naturalmente, informato la Procura della Repubblica di Agrigento e avviato le indagini per provare ad identificare il balordo. Non sarà, purtroppo, semplicissimo, ma i militari dell’Arma confidano nel fatto che qualche dettaglio sulla fisionomia del delinquente solitario e dell’identità possa anche venire fuori. Il danno economico provocato alla donna è stato quantificato in circa 50 euro.