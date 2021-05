Ucciso per il passaggio nella stradina, in aula il figlio della vittima: "Ecco come iniziò tutto"

Giuseppe Sciascia Cannizzaro ha raccontato in aula che i contrasti cominciarono quando l'imputato Carmelo Rubino collocò un cancello rudimentale per impedire l'accesso dei mezzi al vicino

"I rapporti con i vicini sono sempre stati ottimi fino a quando non ci fu una divisione di terreni che portò all'acquisizione di alcune quote da parte della famiglia Rubino. Un giorno abbiamo trovato un cancello rudimentale che impediva il passaggio verso i nostri terreni da una delle strade di accesso".

Giuseppe Sciascia Cannizzaro racconta così, in aula, al processo in corso davanti alla Corte di assise, presieduta da Alfonso Malato, i contrasti che portarono all'omicidio del padre Vincenzo, ucciso a 70 anni, il 27 settembre del 2019 dal vicino di casa, suo coetaneo, Carmelo Rubino che ha confessato il delitto pur precisando di averlo fatto per difendersi da un'aggressione.

Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una serie di litigi legati al diritto di passaggio su una strada interpoderale che portava ai loro terreni di contrada Calici: Rubino andò con l'auto a casa della vittima ed avrebbe fatto fuoco a sangue freddo.

Il figlio della vittima, costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Calogero Meli - rispondendo anche al pubblico ministero Paola Vetro e ai difensori dell'imputato, gli avvocati Francesco Gibilaro e Diego Guadagnino -, ha ricostruito i contrasti con Rubino.

"In un primo momento - ha spiegato - abbiamo tentato di risolvere bonariamente la questione interpellando alcuni familiari di Rubino ma è stato del tutto inutile".

La questione del cancello è stata anche al centro della deposizione del bracciante agricolo Angelo Giardina che ha fatto marcia indietro su quanto detto in precedenza ai carabinieri, ovvero che Rubino gli aveva detto che era stato lui a posizionarlo, sostenendo di non sapere chi lo avesse fatto.