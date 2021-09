Al volante dell'auto con un tasso altissimo di alcol: denunciato operaio

E’ stato trovato ubriaco, con un tasso altissimo, mentre era alla guida della Bmw 520, lungo corso Umberto I. Un operaio, incensurato, di 27 anni, di origini romene, residente a Campobello di Licata, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza. L’uomo è incappato in un controllo dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì. I militari dell’Arma gli hanno applicato anche le sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e del sequestro amministrativo della sua autovettura.