Condannato a tre anni per truffa, la polizia arresta quarantenne

Deve scontare 3 anni di reclusione per truffa. E' in esecuzione di un provvedimento - un ordine di carcerazione per la precisione - del tribunale di Siracusa che i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un quarantenne canicattinese. Un uomo che appunto, per il reato di truffa, dovrà adesso scontare - essendo stato condannato - la pena di reclusione di tre anni.