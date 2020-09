"Truffò associazione di volontariato che voleva comprare guanti anti-Covid", identificato e denunciato

E' stato identificato. E naturalmente denunciato. Si tratta dell'uomo - D. T. R., 32 anni, originario del Barese - che ha truffato, lo scorso 23 maggio, il presidente di una associazione di volontariato di Canicattì. A dare un nome e cognome al truffatore che si è impossessato di mille euro sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli.

Il raggiro era stato realizzato su Facebook. Il presidente dell'associazione di volontariato che intedeva comprare presidi anti-Covid era stato contattato via web, tramite messaggi, dal fantomatico venditore di presidi sanitari che gli proponeva la vendita di guanti in lattice a prezzi veramente competitivi. Vista l’offerta estremamente vantaggiosa il presidente dell'associazione ha concordato con il venditore l’acquisto di 550 confezioni per un prezzo di 1950 euro. Venne, dunque, fatto un bonifico di 1000 euro, quale acconto. Nei giorni successivi, non ricevendo la merce, il presidente dell'associazione di volontariato ha cercato, e anche ripetutamente, di contattare su Facebook il venditore. Si è accorto, però, che il profilo era scomparso. A questo punto non restava altro da fare che denunciare. Le accurate indagini degli uomini del commissariato di Canicattì, effettuate alle Poste, hanno consentito di risalire al conto corrente che risultava associato ad una carta Postepay evolution, individuando il truffatore che è stato, appunto, denunciato alla Procura.