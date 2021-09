"In macchina con un po' di cocaina": un segnalato alla Prefettura e 3 fogli di via obbligatori

I tre giovani, per i prossimi tre anni, non potranno più fare ritorno, senza una preventiva autorizzazione, in territorio di Canicattì

E' stato trovato in possesso di un involucro di cellophane con all'interno una modica quantità di cocaina. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. Per tutti e tre gli occupanti dell'autovettura, il questore ha firmato un foglio di via obbligatorio: per i prossimi 3 anni non potranno più rimettere piede in territorio di Canicattì.

E' questo l'esito di un servizio di controllo realizzato - in una nota piazza di spaccio della cittadina - dai poliziotti del commissariato. Gli agenti, durante il servizio, hanno notato un’autovettura in sosta e hanno dunque proceduto al controllo degli occupanti del veicolo. Uno è stato, appunto, trovato in possesso di un involucro di cellophane con cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura. La droga è stata, naturalmente, posta sotto sequestro. Il questore di Agrigento ha poi firmato, per tutti e tre i giovani che erano su quella macchina, dei fogli di via obbligatori con divieto di ritorno in quel Comune, poiché trovati senza giustificato motivo a Canicattì.