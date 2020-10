Tentarono furto in abitazione, incastrati dalle telecamere: 2 denunce

Sono stati incastrati dalle immagini di videosorveglianza. E' proprio grazie all'analisi di quei filmati che i poliziotti del commissariato di Canicattì sono riusciti ad identificare i due uomini che - a settembre - riuscirono, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, ad intrufolarsi nell'abitazione per mettere a segno un furto. Razzia che è fallita perché nonostante venne messo tutto a soqquadro, non venne ritrovato pare alcun oggetto di interesse.

Eppure per entrare in quella casa, i due delinquenti - che adesso sono stati denunciati alla Procura per tentato furto in concorso - non si risparmiarono in fatiche: venne anche divelta la persiana della residenza e venne, appunto, messo tutto a soqquadro. I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, sono arrivati - indagando nel più fitto riserbo - ad identificare i due che nei pressi di quella casa giunsero su un'autovettura di colore scuro. Auto guidata da un complice che, almeno per il momento, non è stato ancora identificato.

Inoltre, ieri pomeriggio, sempre a Canicattì, la polizia ha arrestato il 19enne P. G. che risultava essere sottoposto ad una misura di sicurezza in una comunità. Proprio nella struttura, il giovane avrebbe - stando all'accusa - avuto comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli operatori, rendendosi inoltre protagonista di numerosi allontanamenti arbitrari. E' arrivata così l'ordinanza di aggravamento della misura di sicurezza con la custodia cautelare in carcere per la durata di 30 giorni. Il giovane è stato portato, infatti, dopo le formalità d'arresto, al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.