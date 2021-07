Trovano la portiera dell'auto danneggiata, tentato furto dell'auto di familiare di un carabiniere?

Hanno trovato la portiera anteriore destra della Fiat 500X danneggiata. A denunciare, a carico di ignoti, il tentativo di furto dell’autovettura è stato un carabiniere in servizio a Canicattì. Il danneggiamento è avvenuto fra le ore 14 e le 22 mentre l’utilitaria, di proprietà di un familiare del militare dell’Arma, era posteggiata in via Morvillo. Il danno alla Fiat 500X non è risultato essere coperto da assicurazione.

I colleghi del militare dell’Arma, raccolta la denuncia, hanno naturalmente subito avviato le indagini. Il silenzio è categorico, ma sembrerebbe scontato – la procedura investigativa è ormai di routine – che sia stata verificata la presenza o meno di impianti di video sorveglianza nell’area dove la macchina era stata lasciata posteggiata.

A Canicattì, da mesi ormai, è all’opera una banda di ladri di auto che ha fin’ora privilegiato le Fiat Punto, non disdegnando però neanche altri modelli di utilitarie. Diversi, numerosi, sono stati i colpi – o i tentati furti - che si sono registrati sia a Canicattì che nei Comuni limitrofi, come Racalmuto e Ravanusa. L’interrogativo, in questo caso, è d’obbligo: è stata la solita banda di ladri di auto a provare a rubare la Fiat 500X di proprietà di un familiare di un carabiniere?