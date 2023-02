Finge di essere armato per rapinare sanitaria per bambini ma fugge per le grida delle commesse: 44enne a giudizio

Finge di avere un'arma in tasca e intima alle commesse di una sanitaria per bambini, che peraltro lo conoscevano, di consegnargli la cassa. Le due donne, tuttavia, la trattengono e iniziano a gridare. Il malvivente, a quel punto, si dà alla fuga.

Il 44enne Giuseppe Arnone, di Castrofilippo, presunto protagonista del maldestro assalto, finisce a processo per l'accusa di tentata rapina. L'episodio risale al 28 agosto del 2021. Arnone, secondo la ricostruzione dell'episodio, sarebbe andato a Canicattì, in una sanitaria per bambini di cui sarebbe stato pure cliente, improvvisando una rapina a volto scoperto.

Dopo avere messo una mano in tasca, fingendo di possedere un'arma, probabilmente una pistola, si sarebbe rivolto alle due commesse intimando loro di consegnare la cassa. Dopo la reazione delle due donna la fuga e il pentimento: Arnone sarebbe andato alla caserma dei carabinieri insieme a un legale per raccontare quanto accaduto.

I militari, subito dopo, hanno interrogato le commesse, che neppure avevano presentato una denuncia, e dal loro racconto è arrivata la conferma. Nei confronti di Arnone non è scattata mai alcuna misura cautelare. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli, concluse le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'accusa di tentata rapina. Il difensore, l'avvocato Giuseppe Barba, ha scelto la strategia del rito abbreviato. Il processo, davanti al giudice per l'udienza preliminare Francesco Provenzano, prosegue il 23 febbraio per la requisitoria del pm e l'arringa difensiva.